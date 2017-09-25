За счет средств системы «Платон» отремонтируют 700 километров трасс

А на днях Росавтодор определил десять федеральных трасс для ремонта за счет средств государственной системы «Платон». При этом проблемные дороги были выявлены по итогам голосования перевозчиков на сайте проекта www.dorogi-onf.ru/truckers — свое мнение высказали более четырех тысяч человек. В итоге в будущем году будет отремонтировано более 700 километров трасс (в том числе капитально). Работы предусмотрены на трассах Р504 «Колыма» на территории Магаданской области и Якутии, М5 «Урал» в Рязанской области, М10 «Россия» в Новгородской области, А146 в Краснодарском крае, Р243 Киров-Шарья-Пермь, Р258 в Забайкальском крае, Р297 «Амур» и трассе А360 «Лена» на Дальнем Востоке, А181 «Скандинавия» от Выборга до Светогорска в Ленинградской области и на подъездных дорогах к Ижевску и Перми.

Дальнейшее распределение средств, собранных системой «Платон» в дорожный фонд страны также будет осуществляться с учетом мнения грузоперевозчиков на сайте проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». Напомним, что соответствующее предложение грузоперевозчиков в марте этого года было поддержано премьером Медведевым. Росавтодор и ОНФ призывают перевозчиков продолжать активное участие в голосовании с целью повышения эффективности формирования планов ремонта на федеральных дорогах.