Стоимость крымской трассы «Таврида» выросла до 166 млрд. рублей

Полная стоимость строительства федеральной трассы «Таврида», которая соединит Керченский мост и Севастополь (через Семфирополь), оценивается в 166 млрд. рублей, сообщил заявил замглавы Минэконразвития Сергей Назаров.

— Два участка — и крымский, и севастопольский — стоимость была порядка 168 млрд. в ценах соответствующих лет. Сейчас, по заключению экспертизы, наверное, будет миллиарда на два меньше', — пояснил замминистра.

— Но это еще не все увеличение, потому что необходимо сейчас заключить контракт по Тавриде, так как это большой и значимый объект, и дополнительно еще одну корректировку в текущем году мы сделаем, в проекте бюджета предусмотрены еще дополнительные деньги на увеличение программы, то есть суммарно в этом году программа будет увеличена на 72 млрд', — сообщил «Интерфаксу» чиновник.

Напомним, что ранее федеральная целевая программа по развитию Крыма, подписанная в ноябре 2016 года, предполагала финансирование «Тавриды» в размере 144 млрд. рублей.