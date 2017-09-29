Стоимость крымской трассы «Таврида» выросла до 166 млрд. рублей

Стало известно, что финансирование трассы «Таврида» на территории Крыма увеличилось со 144 млрд. рублей до 166 млрд. рублей. Рост государственных расходов на эту дорогу, скорее всего, продолжится и далее.
Максим Строкер

Полная стоимость строительства федеральной трассы «Таврида», которая соединит Керченский мост и Севастополь (через Семфирополь), оценивается в 166 млрд. рублей, сообщил заявил замглавы Минэконразвития Сергей Назаров.

— Два участка — и крымский, и севастопольский — стоимость была порядка 168 млрд. в ценах соответствующих лет. Сейчас, по заключению экспертизы, наверное, будет миллиарда на два меньше', — пояснил замминистра.

— Но это еще не все увеличение, потому что необходимо сейчас заключить контракт по Тавриде, так как это большой и значимый объект, и дополнительно еще одну корректировку в текущем году мы сделаем, в проекте бюджета предусмотрены еще дополнительные деньги на увеличение программы, то есть суммарно в этом году программа будет увеличена на 72 млрд', — сообщил «Интерфаксу» чиновник.

Напомним, что ранее федеральная целевая программа по развитию Крыма, подписанная в ноябре 2016 года, предполагала финансирование «Тавриды» в размере 144 млрд. рублей.

бездорожье, дорога, трасса
29 сентября 2017
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