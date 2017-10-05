Откуда Яндекс узнает о пробках

Фото www.dni.ru
Навигационные сервисы, прочно вошедшие в быт жителей мегаполисов, работают по общей схеме. Информация об интенсивности движения и дорожных событиях поступает со смартфонов пользователей с помощью GSM-связи. Как это происходит?
Иван Флягин

Всякий раз, отправляясь в путь, современный водитель имеет драгоценную возможность выбрать удобный и быстрый маршрут до места назначения. Благодарить за это он должен своих братьев-водителей — именно простые пользователи навигаторов снабжают сервисы исходящими данными о текущей загруженности шоссе, проспектов и улиц. GSM-связь осуществляется с помощью смартфонов или навигационных устройств с соответствующим модулем, от которых с периодичностью в несколько секунд исходят сигналы о местонахождении, по которым составляется трек.

GPS-координаты пользователя, поступая в сервис, отображаются на электронной схеме с городскими объектами, и, благодаря этой детализации, программа понимает, как на самом деле двигается автомобиль. Компьютерная система сервиса анализирует координаты, скорость и вектор движения, а также проверяет, соответствует ли трек ситуации на участке. На основании этого строится карта загруженности дорог, где пользователь видит схему обобщенных данных на карте в виде красных, желтых и зеленых участков дорог.

Неточность информации о трафике обусловлена погрешностями, которые допускают GPS-модули при фиксации координат. Благодаря этим погрешностям, машина может виртуально переместиться на несколько метров в сторону, и в этом случае мы можем наблюдать на карте, как она забирается на тротуар или крышу соседнего здания.

Яндекс

Треки поступают не только от частных водителей, но и от курсирующих по городу автомобилей организаций-партнеров навигационного сервиса, располагающих большим парком. Многие водители, встретившие ДТП, предупреждают о нем в мобильном приложении соответствующим изображением на карте.

Кроме того, данные о ДТП фиксируются особенным способом обработки треков. Информация корректируется на основе карты с высокоточной детализацией, которая отображает не только здания, но и разметку со схемами направления потоков. За счет этого программа «видит», что движение заторможено только на одной полосе, откуда все машины перестраиваются в соседние ряды. Таким образом фиксируется ДТП в определенной полосе.

Но как быть, если машины снижают скорость не из-за пробки, а по какой-то другой причине — например, водитель замедляется в поисках нужного адреса или пытается не пропустить поворот? В этом случае система проверяет, соответствует ли трек реальной ситуации на этом участке с помощью сигналов от других пользователей, следующих рядом. Если все остальные едут с нормальной скоростью, то трек отсеивается. Кстати, по этой причине количество пользователей сервиса влияет на точность информации о дорожной ситуации — чем больше людей, тем вернее данные.

безопасность дорожного движения, навигатор, смартфон, авария, ДТП, технология, заторы, пробки
5 октября 2017
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