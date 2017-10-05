Откуда Яндекс узнает о пробках

Всякий раз, отправляясь в путь, современный водитель имеет драгоценную возможность выбрать удобный и быстрый маршрут до места назначения. Благодарить за это он должен своих братьев-водителей — именно простые пользователи навигаторов снабжают сервисы исходящими данными о текущей загруженности шоссе, проспектов и улиц. GSM-связь осуществляется с помощью смартфонов или навигационных устройств с соответствующим модулем, от которых с периодичностью в несколько секунд исходят сигналы о местонахождении, по которым составляется трек.

GPS-координаты пользователя, поступая в сервис, отображаются на электронной схеме с городскими объектами, и, благодаря этой детализации, программа понимает, как на самом деле двигается автомобиль. Компьютерная система сервиса анализирует координаты, скорость и вектор движения, а также проверяет, соответствует ли трек ситуации на участке. На основании этого строится карта загруженности дорог, где пользователь видит схему обобщенных данных на карте в виде красных, желтых и зеленых участков дорог.

Неточность информации о трафике обусловлена погрешностями, которые допускают GPS-модули при фиксации координат. Благодаря этим погрешностям, машина может виртуально переместиться на несколько метров в сторону, и в этом случае мы можем наблюдать на карте, как она забирается на тротуар или крышу соседнего здания.