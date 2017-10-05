Строительство первой платной трассы в Москве проспонсирует Саудовская Аравия

5 октября состоится визит короля Саудовской Аравии в Россию — стороны подпишут соглашение о вступление фонда в капитал «Объединенного транспортного концессионного холдинга», контролирующего проект, сообщает «Коммерсантъ».

Напомним, что строительство первой платной дороги в Москве, которая, по идее, должна разгрузить Кутузовский проспект и Можайское шоссе, начнется до конца нынешнего года. По крайней мере именно такие сроки обозначены в проекте.

Северный дублер «Кутузы» — скоростная трасса с минимальным количеством светофоров — протянется от Одинцова (как продолжение платного Северного обхода) до делового центра Москва-Сити. В основном магистраль будет представлять собой эстакады, расположенные вдоль Белорусского направления Московской железной дороги.