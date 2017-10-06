Российские власти выделили еще 10 млрд. рублей на реконструкцию дорог

Фото: Евгений Семенов, «Московский Комсомолец»
На строительство новых и ремонт уже существующих дорог российские власти выделят 9,9 млрд. рублей. Соответствующее распоряжение уже подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Виктория Базылева

– Межбюджетные трансферты в общем размере 9,857 млрд рублей распределены между бюджетами субъектов Федерации на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства, — говорится в сообщении кабмина.

Так, на строительство и реконструкцию дорог 11 регионов получат 1,4 млрд. рублей. Девяти субъектам выделят 3,8 млрд. — на реализацию крупных и особо важных проектов. Кроме того, еще 2,6 млрд. рублей, направленных на «приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог», поделили между 17 регионами.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что Дмитрий Медведев подписал еще одно постановление, согласно которому 34 субъекта федерации получат 30 млрд. рублей. Эти деньги пойдут главным образом на ремонт и реконструкцию дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения.

ремонт, заторы, пробки, дорога, трасса
6 октября 2017
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