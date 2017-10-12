Автомобильный мост в Крым начали поднимать на опоры

Строители приступили к установке на опоры Крымского моста автодорожной арки весом 5500 тонн, говорится в сообщении, распространенном информационным центром «Крымский мост». «После передачи арки от завершивших морскую часть операции моряков мостостроителям в ночное время проводилась подготовка ко второй части морской операции, а именно к подъему арки в проектное положение», — цитируются в сообщении слова представителя ФКУ Упрдор «Тамань» Романа Новикова.

Накануне арочный пролет автомобильной части Крымского моста был отбуксирован в створ между фарватерными опорами. В течение ближайшего времени его предстоит поднять на высоту 35 метров над поверхностью моря. По плану, подъем будет происходить со скоростью 5—6 метров в час. Для подъема арки используется 12 домкратов.