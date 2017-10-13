На Кутузовском проспекте появятся дополнительные полосы движения

На участке столичного Кутузовского проспекта между Минской улицей и Генерала Ермолова появится по дополнительной полосе движения в каждую сторону. Это произойдет за счет сужения существующих полос.

— Проектными решениями предусмотрена организация движения транспортных средств по четырем полосам и попутной выделенной полосе на участке от Минской улицы до улицы Генерала Ермолова в обоих направлениях', — сообщил руководитель столичного Центра организации дорожного движения Вадим Юрьев.

По его словам, ширина полос для движения машин уменьшатся с 3,5 до 3,25 метра, а автобусные «выделенки» сузятся гораздо сильнее — с 5—6 до 3,5 метров. Высвободившуюся ширину проезжей части используют для организации дополнительной полосы движения машин в обоих направлениях. Власти ожидают, что благодаря этому изменению разметки пропускная способность магистрали заметно увеличится.