В России появится 4000 километров новых федеральных трасс

И в этой связи весьма актуальное заявление сделал на днях глава Росавтодора Роман Старовойт. По его словам, уже в 2017 году ведомство примет на свой баланс 15 бывших региональных дорог общей протяженностью в 370 км. Федеральный статус получат трассы в Красноярском и Приморском краях, Ленинградской и Тульской областях, Карелии, Мордовии и Ханты-Мансийском автономном округе. А вообще в планах Росавтодора поднять до федерального уровня еще 4000 км особо важных региональных дорог. Правда, процесс будет долгим — г-н Старовойт говорит, что процесс начнется после 2018 года, а вот когда закончится — пока умалчивает. Известно только, что в ближайшие 2 года претендовать на повышение до федерального уровня будут участки дорог Белгород-Павловск, Санкт-Петербург-Плесецк-Архангельск, обход города Читы, обход Шацка, северный обход Сургута, трасса Грозный-Кизляр и ряд других трасс.

С их помощью будут сформированы новые транспортные коридоры, которые будут способствовать развитию межрегиональной сети автодорог. Такие преобразования позволят создать более эффективные маршруты для движения транзитного транспорта в обход населенных пунктов, ликвидировать участки концентрации заторов, а также повысить скорость передвижения грузов и пассажиров. Кроме того, на дорогах будут приняты необходимые меры по дополнительному обеспечению безопасности (установка освещения, барьерного ограждения и других вспомогательных элементов инфраструктуры). А позже федеральная сеть изменится в Адыгее, Краснодарском крае, Белгородской, Вологодской, Воронежской, Кемеровской, Мурманской, Курганской, Саратовской и других областях.

Между тем, как сообщают активисты «Общероссийского народного фронта», в стране насчитывается более 20 000 дорог, которые иначе как «убитыми» просто не назовешь.