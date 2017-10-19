Все транспондеры для платных трасс станут взаимозаменяемыми

Как пояснил порталу «АвтоВзгляд» пресс-секретарь «Cеверо-Западной концессионной компании» Олег Завьялов, между его организацией и «Автодором» договор уже подписан. Таким образом, с 1 сентября текущего года единый транспондер введен на трассах М-3 «Украина», М-4 «Дон» и М-11 «Москва — Санкт-Петербург» на объездных участках вокруг городов Химки, Вышний Волочек. В ближайшее время к системе подключится также 50-километровый отрезок Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге.

В декабре планируется также подписать соглашение с компанией «Новое качество дорог», являющейся оператором платного участка в обход города Одинцово.

По данным «Автодора», единым транспондером на М3, М4 и М11 уже сейчас пользуются около 500 тысяч водителей. Предполагается, что с ноября количество пользователей системы увеличится почти в два раза.