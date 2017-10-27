Будет ли платной парковка в Москве в ноябрьские праздники

Как заявили в «Московском паркинге», в связи с празднованием Дня народного единства в течение трех дней — 4, 5 и 6 ноября водители смогут оставить свои машины бесплатно на территории всего платного парковочного пространства. Во время длинных ноябрьских выходных будут доступны более 80 тысяч мест на улицах, входящих в состав Московского парковочного пространства.

Напомним, что сюда не входят плоскостные парковки со шлагбаумами, которые будут работать по действующим тарифам. В настоящее время их в столице организовано порядка 79. Такие стоянки работают круглосуточно в платном режиме, в том числе в выходные и праздничные дни.

Как писал портал «АвтоВзгляд», на этой неделе в столичном парке «Зарядье» открылся подземный паркинг, рассчитанный на 430 автомобилей. Стоимость услуги — 250 рублей в час.