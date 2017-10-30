Собянин объявил о завершении ремонтных работ в центре Москвы

– По сути, этот проект закончен сегодня. В рамках Садового кольца остались второстепенные улочки, переулочки малые. Все главные улицы, начиная от Лубянки и заканчивая Арбатом и Садовым кольцом, закончены, — приводит слова мэра портал «Москва 24».

Сергей Собянин отметил, что столичные власти планируют продолжить заниматься благоустройством территорий. Правда, градоначальник не уточнил, какие именно улицы подпадут под следующие проекты.

Ранее столичные власти заявляли о том, что после проведения основных работ по программе «Моя улица» в центре Москвы увеличилась средняя скорость движения транспортных средств, а также значительно снизилось количество аварий.