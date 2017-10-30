В Хабаровском крае, спустя 20 лет, завершилось строительство дороги

— В Нанайском районе Хабаровского края в торжественной обстановке сдан участок автодороги «Лидога — Ванино» с 148 по 155 км. До недавнего времени этот отрезок оставался единственным без асфальтового покрытия, — говорится в сообщении на сайте правительства Хабаровского края.

Эта региональная магистраль знаменита тем, что строить ее начали ровно 20 лет назад — в 1997 году. Пресс-служба губернатор края заботливо сообщает читателям, что более 100 километров дороги, общая протяженность которой составляет 319 км, проходят по горным хребтам Сихотэ-Алиня в районе рек Анюй и Гобилли. Из-за сложного рельефа строителям пришлось проводить взрывные работы, спрямляя участки. Всего вдоль трассы было построено 65 мостовых переходов. В результате протяженность дороги удалось сократить на 28 км.

Она связывает теперь шесть муниципальных районов: Хабаровский, Нанайский, Амурский, Комсомольский, Ванинский и Советско-Гаванский. Трасс является частью транспортного коридора «Москва-Чита-Хабаровск-Сахалин».