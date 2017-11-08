Почему не каждый «круг» станет теперь «главной дорогой»

С 8 ноября официально вступило в силу подписанное 26 октября премьером Дмитрием Медведевым постановление правительства РФ № 1300 с очередными правками в ПДД. Речь идет об признании приоритета проезда уже въехавших на круговой перекресток машин перед въезжающими. Так, теперь перед въездом «на круг» водитель должен будет пропустить всех, кто уже по нему едет. До последнего времени в России существовал «экспериментальный режим», который де-факто был введен еще в 2006 году. Тогда отечественные транспортные власти, насмотревшись на то, как «в европах» машины лихо и без пробок катаются по бессветофорным круговым перекресткам, решили сделать также.

В качестве эксперимента многие (но далеко не все) круговые перекрестки в России оснастили знаками, которые говорили устанавливали приоритет проезда тех машин, которые уже находятся на круге. И никаких изменений тогда в ПДД по этому поводу сделано не было. При этом, некоторые «круги» с помощью знаков приоритета слали главными, а другие — нет. В результате, водители, не привыкшие обращать внимание на знаки, регулярно устраивали в таких местах аварийные ситуации. Теперь эта двусмысленность устранена и «круговое» повсеместно названо главным, без вариантов.