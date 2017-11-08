Почему не каждый «круг» станет теперь «главной дорогой»

moldova-today.com
С сегодняшнего дня заработало постановление правительства РФ, изменяющее Правила дорожного движения в части приоритета проезда перекрестков с круговым движением и вводящее «вафельную» разметку на них.
Максим Строкер

С 8 ноября официально вступило в силу подписанное 26 октября премьером Дмитрием Медведевым постановление правительства РФ № 1300 с очередными правками в ПДД. Речь идет об признании приоритета проезда уже въехавших на круговой перекресток машин перед въезжающими. Так, теперь перед въездом «на круг» водитель должен будет пропустить всех, кто уже по нему едет. До последнего времени в России существовал «экспериментальный режим», который де-факто был введен еще в 2006 году. Тогда отечественные транспортные власти, насмотревшись на то, как «в европах» машины лихо и без пробок катаются по бессветофорным круговым перекресткам, решили сделать также.

В качестве эксперимента многие (но далеко не все) круговые перекрестки в России оснастили знаками, которые говорили устанавливали приоритет проезда тех машин, которые уже находятся на круге. И никаких изменений тогда в ПДД по этому поводу сделано не было. При этом, некоторые «круги» с помощью знаков приоритета слали главными, а другие — нет. В результате, водители, не привыкшие обращать внимание на знаки, регулярно устраивали в таких местах аварийные ситуации. Теперь эта двусмысленность устранена и «круговое» повсеместно названо главным, без вариантов.

Однако, в Правилах при этом имеется существенная оговорка. В случае, когда на перекрестке с круговым движением имеются дополнительные знаки приоритета проезда, или он оснащен светофорами, водители машин должны следовать требованиям знаков и сигналов светофоров, забыв в данном случае о «приоритете круга».

Вторая правка ПДД касается новой детали в оформлении перекрестков. Она делает легитимной так называемую «вафельную» разметку на асфальте. До последнего времени «вафельницей» были покрыты — в качестве эксперимента — лишь несколько перекрестков в столице. Это было сделано, чтобы обкатать технологию фото- и видеофиксации таких правонарушений как выезд на перекресток при наличии затора и проезд на запрещающий сигнал светофора. При этом видеосистема, контролирующая перекресток, фиксирует номера всех авто, оказавшихся на «вафельной» разметке после включения красного сигнала светофора и их владельцам отправляются «письма счастья».

Судя по всему, власти сочли, что «эксперимент» удался на славу и теперь можно ожидать появления желтой «вафли» на множестве перекрестков по всей России.

ПДД, безопасность дорожного движения, дорога, ГИБДД
8 ноября 2017
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