Деньги на российские дороги выделят иностранцы

По сообщению пресс-службы банка, на 12-м заседании совета директоров в Шанхае было принято решение о выделении правительству России суверенного проектного кредита на сумму до 68,8 млн. долларов для строительства платного транспортного коридора, соединяющего центр города Уфы с федеральной трассой M5 «Урал». Проект Строительный проект восточного выезда из столицы республики Башкортостан включает в себя автомобильный тоннель, мост через реку Уфа, а также участок дороги до федеральной трассы. Общая стоимость транспортного коридора, соединяющего через этот город магистрали М5 и М7, оценивается в 34 млрд. рублей.

Кроме денег от БРИКС руководство республики планирует получить поддержку и от федерального центра. Соглашение между Башкирией и Росавтодором о предоставлении соответствующих трансфертов может быть заключено в июле 2018 года.