«Платон» закатают в бетон: как нас разоряют асфальтовые дороги

Ведь что мы имеем сейчас? Идущий в режиме нон-стоп ремонт практически всех имеющихся в стране направлений. Даже только-только сданные в эксплуатацию трассы начинают чинить уже на следующий год. И это при том, что согласно ряду правительственных постановлений, межремонтные сроки службы автомобильных дорог должны составлять 24 года.
Однако принятые нормативы заведомо невыполнимы если учесть, что асфальтобетонное покрытие требует ухода и ремонта максимум через 3—4 года после ввода дороги в эксплуатацию (а учитывая, как у нас строят-воруют, то, повторимся, и намного раньше): заливки трещин, засыпки ям и т. п. А вот первый ремонт бетоноцементных дорог может потребоваться в худшем случае через 10–12 лет эксплуатации.