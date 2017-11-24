«Платон» закатают в бетон: как нас разоряют асфальтовые дороги

Более того, по словам заместителя председателя правления по технической политике ГК «Автодор» Игоря Зубарева, в стране есть цементобетонные дороги, которые, находясь под интенсивными нагрузками, эксплуатируются уже 30 лет без капитального ремонта. То есть даже с учетом того, что бетонное покрытие дороже асфальтового на 70–80%, примерно через 7—8 лет общие эксплуатационные затраты на бетонную и асфальтовую дороги уравниваются, а затем бетонная становится все дешевле и дешевле асфальтовой.

Достаточно сказать, что в осенне-зимний период, когда земляное полотно испытывает наиболее сильные нагрузки по температурному режиму, только 6% «бетонок» подвергаются определенным деформациям, для асфальтовых дорог этот показатель составляет 61%.

Не случайно поэтому, что в странах, где люди давно научились считать деньги, доля и без того широко распространенных «бетонок» растет с каждым годом. Например, в США их 60%, в Германии — 38%, в Австрии — 46%. В России же с ее деревней Гадюкино, где всегда идут дожди — всего 2%, да и то большинство из них было построено в 50—70-е годы прошлого века. Впрочем, выбор «асфальтового» пути в отечественном дорожном строительстве объясняется просто — в СССР, во-первых, на нем откровенно экономили и, во-вторых, практически не делали цементы необходимых марок.