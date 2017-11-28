Центр Москвы перекроют из-за жеребьевки чемпионата мира по футболу

Информация о том, что в Москве изменят схему движения из-за проведения жеребьевки ЧМ по футболу-2018, появилась на официальном сайте Центра организации дорожного движения (ЦОДД). В сообщении также говорится, что в четверг с 13:00 до 20:00 и в пятницу с 15:00 до 21:00 будет отменена остановка общественного транспорта возле станции метро «Библиотека им. Ленина»

1 декабря на московском стадионе «ВЭБ Арена» пройдет футбольный матч между командами ЦСКА и «Тосно». В связи с этим с 17:30 до 22:30 перекроют проезд Березовой Рощи от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда и 3-ю Песчаную улицу от Куусинена до 2-й Песчаной улицы.

Кроме того, ночами (с 00:00 до 06:00) в период с 29 ноября по 6 декабря будет закрыт Театральный проезд в районе площади Революции. Эти ограничения вводят из-за проведения подготовительных мероприятий к Новому году и Рождеству.