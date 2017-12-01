Какие автомобильные навигаторы могут работать без интернета

Современные смартфтоны — это, по сути, универсальные устройства, сочетающие в себе и функции радар-детектора, и регистратора, и навигатора. При этом они уже успели убить сегмент «чистых» электронных «путеводителей», и пошли еще дальше.

С 1 декабря пользователи мобильных приложений «Яндекс.Навигатор» и «Яндекс.Карты» могут прокладывать маршруты без подключения к интернету. Оффлайн-режим активируется автоматически, если сигнал сотовой сети прерывается или теряется совсем.

Однако, чтобы воспользоваться функцией, необходимо заранее скачать на мобильное устройство карты региона. Это можно сделать с помощью кнопки «Загрузка карт», которая появилась в меню программ после последнего обновления.