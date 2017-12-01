Какие автомобильные навигаторы могут работать без интернета

Скриншот: «Яндекс.Навигатор»
Любое навигационное оборудование для автомобиля хорошо работает исключительно в зоне покрытия сотовой сети. Однако в России встречается множество «глухих» участков — не только за пределами МКАД и КАД, но и в центрах мегаполисов. Нынешние автовладельцы, давно разучившиеся ориентироваться на месте без подсказок разнообразных гаджетов, нередко оказываются в затруднительном положении. Теперь же самая блондинистая блондинка может быть спокойна — новое предложение от «Яндекс.Навигатор» и «Яндекс.Карты» не даст заблудиться нигде.
Виктория Базылева

Современные смартфтоны — это, по сути, универсальные устройства, сочетающие в себе и функции радар-детектора, и регистратора, и навигатора. При этом они уже успели убить сегмент «чистых» электронных «путеводителей», и пошли еще дальше.

С 1 декабря пользователи мобильных приложений «Яндекс.Навигатор» и «Яндекс.Карты» могут прокладывать маршруты без подключения к интернету. Оффлайн-режим активируется автоматически, если сигнал сотовой сети прерывается или теряется совсем.

Однако, чтобы воспользоваться функцией, необходимо заранее скачать на мобильное устройство карты региона. Это можно сделать с помощью кнопки «Загрузка карт», которая появилась в меню программ после последнего обновления.

Скриншот: мобильное приложение «Яндекс.Навигатор»

Благодаря оффлайн-режиму можно построить маршрут, даже если вы находитесь на подземной парковке, где соединение с интернетом не устанавливается. «Яндекс» сразу подскажет, куда нужно ехать, а как только сигнал сотовой сети появится, подгрузит информацию о пробках и проверит, нет ли пути быстрее.

Если интернет «потеряется» в дороге, программа продолжит предупреждать о скоростных ограничениях и при необходимости перестраивать маршруты. Кроме того, оффлайн-режим позволит сэкономить на роуминге. Собираясь в автомобильное путешествие, скачайте карты всех регионов, в которых вам предстоит побывать, и смело отключайте мобильный интернет.

Стоит также отметить, что схемы для оффлайна регулярно обновляются. Проверить актуальность загруженных карт можно в любой момент в настройках приложения.

Жаль, конечно, что в новом режиме «Яндекс.Навигатор» не показывает гаишные камеры и другие дорожные «засады» в виде, скажем, аварий.

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1 декабря 2017
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