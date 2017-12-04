Завершено строительство опор автомобильного моста в Крым

– Набранные темпы строительства позволили нам в этом году увеличить задел по наиболее трудоемким типам конструктивов. Это, прежде всего, опоры моста: автодорожные готовы полностью, под железную дорогу — на 50 %, — рассказал начальник ФКУ Упрдор «Тамань» Росавтодора Роман Новиков.

Он также сообщил, что на сегодняшний день установлено 95% пролетов под автодорогу. В компании рассчитывают завершить работы по сборке мостового полотна в ближайшие недели, если позволят погодные условия.

Часть автомобильной дороги Крымского моста уже заасфальтирована. По направлению из Тамани в Керчь уложено 8 км верхнего слоя асфальтобетона и 7 км нижнего. Кроме того, покрыто 5 км и 1,6 км полос, ведущих в обратную сторону — из Керчи в Тамань. Одновременно строители работают над водоотводами, локальными очистными сооружениями и инженерными сетями.

Напомним, что согласно планам, автодорожное движение по Крымскому мосту будет запущено в декабре 2018 года, а железнодорожное — годом позже.