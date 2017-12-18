Крымский мост официально назвали Крымским мостом

На днях завершилось всероссийское онлайн-голосование за название строящегося моста в Крым через Керченский пролив. 64% проголосовавших выбрали вариант Крымский мост. Что, впрочем, вполне ожидаемо, поскольку с самого начала строительства иначе его не называли ни чиновники, ни журналисты. Крымский мост станет официальным названием транспортного перехода и появится на топографических картах и дорожных информационных указателях.
Михаил Ростарчук

Между тем, креативно настроенные россияне предлагали и другие названия для этой стройки века. Так, серьезные шансы на успех имели наименовния, как Керченский мост, Таврический мост, Российский мост, Мост Свободы, Мост Единства, Мост Надежды.

Напомним, что голосование было открыто 16 ноября и в течение месяца пользователи Сети предлагали свои варианты. Те, что набирали 100 голосов, выводились отдельным пунктом на сайте и добавлялись в строку для голосования. Инициатором голосование с полным основанием можно считать Президента РФ Владимира Путина, поскольку именно он, отвечая на вопросы журналистов на своей Большой пресс-конференции в прошлом году, предложил узнать мнение людей и провести соответствующий опрос.

дорога
18 декабря 2017
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