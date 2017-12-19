Как не заблудиться на большом и малом московских кольцах

Сегодня, повторимся, на каждом перегоне отсчет начинается с нулевого километра и заканчивается на следующем пересечении кольца с радиальной магистралью (например, участок от Дмитровского до Ярославского шоссе, от Ярославского до Горьковского шоссе и т. д.). А с 1 января будет введен единый километраж на всем протяжении автодорог А107 и А108 «МБК». Нулевым километром для обеих трасс станет пересечение с федеральной дорогой М10 «Россия» (Ленинградское шоссе), далее отсчет километража пойдет по часовой стрелке.

Напомним, протяженность трассы А108 «Московское большое кольцо» составляет 547 км. Таким образом, отсчет будет вестись от 0-го до 547-го км (км 0 соответствует пересечению с М10, далее по часовой стрелке: пересечение с трассой А104 Москва-Дмитров-Дубна — 56-й км, М8 «Холмогоры» — 112-й км, М7 «Волга» — 181-й км, Егорьевское шоссе — 229-й км, М-5 «Урал» — 265-й км, М-4 «Дон» — 308-й км, Каширское шоссе — 309-й км, М-2 «Крым» — 335-й км, Старосимферопольское шоссе — 343-й км, А30 Москва-Рославль — 388-й км, М3 «Украина» — 396-й км, М1 «Беларусь» — 442-й км, М9 «Балтия» — 502-й км, Волоколамское шоссе — 504-й км, М10 «Россия» — 547-й км).