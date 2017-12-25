Операторы платных дорог подкладывают друг другу свиней

Как сообщает «Коммерсантъ», Северо-Западная концессионная компания объявила о бесплатном проезде ночью в новогодние праздники на участках М11 от Москвы до Солнечногорска. Но только для выпущенных ею транспондеров. Остальные оплачивают дорогу по действующему тарифу. На Западном скоростном диаметре в Санкт-Петербурге точно так же введены безлимитные тарифы на проезд для «своих».

Портал «АвтоВзгляд» напоминает, что поначалу каждый из операторов выпускал транспондеры, которые могли функционировать только на тех участках платных дорог, которые управлялись непосредственно им. Но по соглашению, достигнутому этими компаниями, с 15 января 2018 года с любым устройством можно будет проехать по любой трассе.

Все бы хорошо, но каждый из участников тут же начал пытаться тянуть одеяло на себя, а именно предоставлять максимальные скидки «своим». Таким образом, размер дисконта для участка М11 Москва—Солнечногорск достигает 20% при разовом проезде, для Одинцовского участка — 5–25%.