Операторы платных дорог подкладывают друг другу свиней

Фото: avtodor-tr.ru
Операторы платных участков российских дорог, вероятно, подстрекаемые своими инвесторами, идут на обострение конкурентной борьбы. После достижения соглашения по унификации транспондеров, выпущенных разными компаниями, управляющие компании предоставляют значительные льготы тем клиентам, которые купили именно их устройства.
Эдуард Раскин

Как сообщает «Коммерсантъ», Северо-Западная концессионная компания объявила о бесплатном проезде ночью в новогодние праздники на участках М11 от Москвы до Солнечногорска. Но только для выпущенных ею транспондеров. Остальные оплачивают дорогу по действующему тарифу. На Западном скоростном диаметре в Санкт-Петербурге точно так же введены безлимитные тарифы на проезд для «своих».

Портал «АвтоВзгляд» напоминает, что поначалу каждый из операторов выпускал транспондеры, которые могли функционировать только на тех участках платных дорог, которые управлялись непосредственно им. Но по соглашению, достигнутому этими компаниями, с 15 января 2018 года с любым устройством можно будет проехать по любой трассе.

Все бы хорошо, но каждый из участников тут же начал пытаться тянуть одеяло на себя, а именно предоставлять максимальные скидки «своим». Таким образом, размер дисконта для участка М11 Москва—Солнечногорск достигает 20% при разовом проезде, для Одинцовского участка — 5–25%.

Фото: vtodor-tr.ru

Поведение операторов вполне привычно для нашей страны. Несмотря на стратегическое значение дорожной сети, особенно скоростной, отечественные бизнесмены в первую очередь рассматривают ее как шикарную кормушку. Не будем возвращаться к теме, которую мы уже поднимали — о фиктивности реального вклада в строительство «инвесторов», на деле прокручивающих через свои фирмы все то же государственное финансирование. Но хотя бы они при этом осознавали государственную важность участков, отданных им в управление…

Так нет же, цель у дельцов от платных дорог одна-единственная — выжать как можно больше, причем исключительно для себя. Отсюда и безбожные тарифы, и начинающаяся мышиная возня со скидками и льготам, которые, кстати, общей ценовой картины существенно не меняют, а лишь запутывают автомобилистов. И цель эта настолько велика, что помешать ее реализации не под силу никому. Даже окрик президента Путина, поразившегося в свое время алчности операторов платных дорог, никак не отразился на их тарифной политике.

Ну и, естественно, в который раз удивляет полная импотенция антимонопольных органов, в чью компетенцию как раз и входит сдерживание рваческих инстинктов предпринимателей отечественного разлива.

25 декабря 2017
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