Где перекроют центр столицы в новогодние праздники

В ночь на 30 декабря Тверская улица от Театральной площади до Кремля полностью станет пешеходной. Как и все без исключения прилегающие к ней улочки и переулки, включая Петровку, Моховую и прочие. Та же участь ожидает улицу Охотный ряд, Моховую, Ильинку, Варварку, Васильевский спуск и Большой Москворецкий мост. Кроме того, во многих местах будет введен временный запрет парковки. Параллельно с этим, в остальных районах города платная парковка с 31 декабря по 8 января станет бесплатной.