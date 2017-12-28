Где перекроют центр столицы в новогодние праздники

Центр организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) распространил сообщение о готовящихся перекрытиях улиц для автотранспорта в центре столицы в период новогодних мероприятий 2017/18 года. Ради фестиваля «Путешествие в Рождество» с 30-го декабря 2017 по 3 января 2018 движение машин в центре Москвы будет изрядно затруднено.
Ради «Путешествие в Рождество» власти на пять суток практически парализуют движение внутри Садового кольца, сделав полностью пешеходными Тверскую и прилегающие к ней улицы, а также Охотный ряд и Моховую.
В ночь на 30 декабря Тверская улица от Театральной площади до Кремля полностью станет пешеходной. Как и все без исключения прилегающие к ней улочки и переулки, включая Петровку, Моховую и прочие. Та же участь ожидает улицу Охотный ряд, Моховую, Ильинку, Варварку, Васильевский спуск и Большой Москворецкий мост. Кроме того, во многих местах будет введен временный запрет парковки. Параллельно с этим, в остальных районах города платная парковка с 31 декабря по 8 января станет бесплатной.
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