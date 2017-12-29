После Нового Года российские дороги получат новые имена

Еще в тучные годы, а точнее — в 2010 году, Правительство РФ своим постановлением №928 «О перечне автомобильных дорог общего пользования федерального значения» зачем-то решило зачем дать российским дорогам новые учетные имена. И 1 января 2018 года этот процесс завершится. Глобальных изменений, впрочем, не произойдет.

Напомним, что согласно ряду документов, учетный номер любой автомобильной дороги включает в себя заглавную букву русского алфавита и — через дефис — цифру, обозначающую порядковый номер трассы. Так, буква «M» предназначена для автодорог федерального значения, соединяющих Москву со столицами иностранных государств и административными центрами субъектов РФ. «Р» — для автодорог федерального или регионального значения, соединяющих административные центры РФ. «А» — для автодорог федерального или регионального значения, являющихся подъездом к крупнейшим транспортным узлам и специальным объектам, либо подъездом от административного центра субъекта РФ, не имеющего дорожной связи с Москвой, к морским или речным портам, аэропортам и железнодорожным станциям, либо границам других государств; для автодорог, соединяющих дороги федерального значения между собой.

И в целом, повторимся, глобальных изменений не произойдет. Магистрали М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-3 «Украина». М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга». М-8 «Холмогоры», М-9 «Балтия», М-10 «Россия» и даже безымянная пока скоростная трасса, соединяющая две столицы, М-11 свои названия сохранят. А вот более «мелкие» направления будут переименованы. Так, например, трассы М-18 «Кола» и М-20 «Псков» с нового года получат индексы Р-21 и Р-23. А бывшая М-6 «Каспий» станет дорогой Р-22. И еще ряд дорог поменяет название (полный список новых старых обозначений вы можете найти здесь).

Как быстро на новацию отреагируют разнообразные навигационные приложения к смартфонам и приведет ли эта дорожная реформа к путанице при прокладывании маршрутов, пока не очень ясно. Хотя эксперты портала «АвтоВзгляд» уверены, что серьезных проблем возникнуть не должно.