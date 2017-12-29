Трассы М-10 и М-11 переименуют с 1 января 2018

«Росавтодор» сообщил, что 1 января 2018 года «завершится переход на новые учетные номера автомобильных дорог». В связи с этим индекс «M» будет присвоен исключительно автодорогам, соединяющих Москву со столицами иностранных государств и административными центрами субъектов РФ, индекс «А »– дорогам, являющихся подъездом к крупнейшим транспортным узлам и специальным объектам и «Р» дорогам, соединяющим административные центры РФ.

В связи с этим, например, трасса М-11 «Нарва» (от Санкт-Петербурга до границы с Эстонией) и М-29 «Кавказ» (от Краснодара до границы с Азербайджаном) с 1 января будут называться А-180 «Нарва» и Р-217 «Кавказ». Кроме того, трасса «Скандинавия» от Санкт-Петербурга до Финляндии (М-10) после Нового Года будет обозначаться А-181. Номер А-240 получит нынешняя трасса М-13 Брянск-Белоруссия. Также как и М-60 «Уссури» Хабаровск-Владивосток станет в 2018 году А-370. Полный список переименованных трасс и шоссе опубликован на сайте «Росавтодора».