В Москве задумались о защите пешеходов от неуправляемых автобусов

Трагедия на Славянском бульваре, когда в толпу людей в подземном переходе въехал неуправляемый рейсовый автобус, заставила транспортные власти города принять меры к предотвращению подобных инцидентов. Как сообщает РБС, у входов в подземные переходы возле станций московского метро стали появляться бетонные блоки.

Об их появлении стало известно 29 декабря. Сообщается, что бетонные заграждения замечены возле злополучного подземного пешеходного перехода у станции метро «Славянский бульвар», «Калужская», «Выхино», «Тушинская», «Алтуфьево» и «Рязанский проспект». Кроме того замаскированные под деревянные ящики бетонные «надолбы» обнаружены вдоль Кутузовского проспекта. Судя по габаритам бетонных препятствий, появившихся в некоторых из указанных точек, задержать несущийся автобус они вряд ли смогут. Зато все без исключения угловатые бетонные конструкции вполне в состоянии нанести травмы людям, когда по переходу пойдет толпа в час пик или во время каких-нибудь массовых мероприятий.

Напомним, что 25 декабря 2017 года рейсовый автобус въехал в подземный переход к метро «Славянский бульвар». Под его колесами погибло четыре пешехода и еще 11 пострадали.