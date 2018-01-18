Камеры видеофиксации начнут ставить все кому не лень

Как сообщили «Коммерсанту» в Минтрансе РФ, этот документ призван всего лишь закрепить сложившуюся практику привлечения средств на установку дорожных комплексов с использованием механизма государственно-частного партнерства. К принятию в первом чтении рекомендованы поправки к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которым Федеральное дорожное агентство (Росавтодор), госкомпания «Автодор», региональные и муниципальные власти получат право устанавливать автоматические камеры для фиксации нарушений ПДД, принадлежащие либо владельцу дороги, либо частной компании.

На владельцев комплексов лягут расходы по их установке и по рассылке штрафных постановлений. За счет чего же они будут покрывать свои издержки? Это объясняет генеральный директор ЗАО «Ольвия», производителя камер типа «Кречет» и «Скат», Сергей Зайцев. По его мнению, деньги от штрафов должны направляться владельцу камеры или дороги, а не в бюджет. В этом случае дорожники могут развивать систему фотовидеофиксации и обслуживать ее. От себя добавим — или еще куда-нибудь, если им так заблагорассудится, поскольку мы весьма наслышаны об их нестяжательстве и государственнических устремлениях.

Замминистра транспорта Сергей Аристов, похоже испытывает подобные же сомнения, поскольку заявил «Коммерсанту», что Минтранс уже подготовил законопроект, закрепляющий направление собранных штрафов в дорожные фонды.

Вероятно, следующим шагом законодателей может стать передача функций активно сокращаемой ныне ГИБДД частным компаниям-победителям соответствующего тендера.