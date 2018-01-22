Крымский мост сделают противоударным

Строители Керчинского моста приступили к оснащению автодорожной части сооружения специальных шок-трансмиттеров, приспособлений защищающих конструкцию от сейсмических воздействий, сообщил инфоцентр «Крымский мост». Шок-трансмиттеры устанавливают между опорами и пролетами моста.

Эти гидравлические устройства будут демпфировать скачки внутренних напряжений в критических местах конструкции при кратковременных воздействиях динамических нагрузок, в том числе и при сейсмических ударах. На автодорожной части моста в Крым планируется установить более 760 таких устройств. Заявлено, что благодаря им сооружение будет способно противостоять 9-балльным подземным толчкам.