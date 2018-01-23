В Москве появятся новые «выделенки»

— В ближайшие два года в Москве запланирована организация новых выделенных полос общей протяженностью более 42 км. Ввод «выделенок» позволит 198 маршрутам наземного транспорта поехать быстрее и сократить интервалы движения транспорта. После их запуска в столице будут функционировать более 329 км полос с приоритетным движением общественного транспорта и такси, — такое сообщение распространила пресс-служб департамента транспорта столицы.

Ввод новых выделенных полос запланирован по следующим направлениям: Свободный проспект — ул. Вешняковская до пересечения с ул. Красный Казанец (за исключением Новогиреевской эстакады) протяженностью 6 км; ул. Минская — Ломоносовский проспект — Нахимовский проспект — Коломенский проезд — ул. Новинки — 16,1 км; ул. Хачатуряна — Северный бульвар — ул. Дежнева — ул. Менжинского — 6,6 км; ул. Большая Черкизовская (от ул. Халтуринская до станции метро «Преображенская площадь») (в рамках реконструкции Щелковского шоссе) — 0,9 км; ул. Академика Королева — Останкинский проезд — 2,4 км; ул. Александры Монаховой (от Калужского шоссе до ул. Фитаревская) — 1,75 км; Калужское шоссе (в рамках реконструкции магистрали) — 9 км.

На данный момент в Москве уже действуют 43 выделенные полосы общественного транспорта общей протяженностью 287,01 км. Из них 37,8 км. было введено в действие течение 2017 года.