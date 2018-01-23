В России запретят автомобили к 2030 году или превратят все дороги в тоннели

На совещании с вицепремьерами 22 января стало известно, что Дмитрий Медведев подписал замечательный документ — «Стратегию безопасности дорожного движения». Но замечателен он, к сожалению, не самими текстом стратегии, представляющим собой набор «тезисов» из серии: «за все хорошее против всего плохого». Наиболее поразительное в «Стратегии» — ее вводная часть. Согласно ей, «Стратегией провозглашается стремление к нулевой смертности на дорогах к 2030 году»! Добиться полного исчезновения погибших в ДТП — это настоящее отечественное ноу-хау, до такого целеполагания пока не сумели додуматься даже в самых продвинутых с точки зрения дорожной безопасности странах — Дании или Германии, например!

Справедливости ради заметим, что глава российского правительства и раньше был замечен в особой любви ко всему «нулевому». Достаточно вспомнить веденное им печально известное «нулевое промилле» алкоголя в крови водителей. Через некоторое время здравый смысл возобладал, и порог максимально допустимого содержания спирта в крови, отличный от нуля, все таки ввели. Но скольким водителям медведевское «нулевое промилле» успело испортило жизнь!

Теперь Дмитрий Анатольевич занялся, на первый взгляд, не столь опасной материей — всего лишь создал идеалистическую «Стратегию», состоящую, по сути из общих слов пожеланий. Хотя добиться нулевой смертности на дорогах возможно лишь в двух случаях: запретить вообще какое-либо движение по ним, либо полностью перейти на беспилотный транспорт, а сами магистрали закрыть в герметичные бетонные короба.