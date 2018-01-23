В России запретят автомобили к 2030 году или превратят все дороги в тоннели

Правительство приняло Стратегию безопасности дорожного движения, согласно которой в России в ДТП вообще никто не будет погибать. Утопическая картина должна нарисоваться через каких-то 12 лет.
Максим Строкер

На совещании с вицепремьерами 22 января стало известно, что Дмитрий Медведев подписал замечательный документ — «Стратегию безопасности дорожного движения». Но замечателен он, к сожалению, не самими текстом стратегии, представляющим собой набор «тезисов» из серии: «за все хорошее против всего плохого». Наиболее поразительное в «Стратегии» — ее вводная часть. Согласно ей, «Стратегией провозглашается стремление к нулевой смертности на дорогах к 2030 году»! Добиться полного исчезновения погибших в ДТП — это настоящее отечественное ноу-хау, до такого целеполагания пока не сумели додуматься даже в самых продвинутых с точки зрения дорожной безопасности странах — Дании или Германии, например!

Справедливости ради заметим, что глава российского правительства и раньше был замечен в особой любви ко всему «нулевому». Достаточно вспомнить веденное им печально известное «нулевое промилле» алкоголя в крови водителей. Через некоторое время здравый смысл возобладал, и порог максимально допустимого содержания спирта в крови, отличный от нуля, все таки ввели. Но скольким водителям медведевское «нулевое промилле» успело испортило жизнь!

Теперь Дмитрий Анатольевич занялся, на первый взгляд, не столь опасной материей — всего лишь создал идеалистическую «Стратегию», состоящую, по сути из общих слов пожеланий. Хотя добиться нулевой смертности на дорогах возможно лишь в двух случаях: запретить вообще какое-либо движение по ним, либо полностью перейти на беспилотный транспорт, а сами магистрали закрыть в герметичные бетонные короба.

Чтобы живой человек даже из любопытства не смог пробраться внутрь. О бетонных сооружениях такого типа в «Стратегии» ничего не говорится, а потому даже приблизиться к нулевой смертности в ДТП не выйдет. Разумеется, ни о чем подобном на совещании в правительстве 22 января никто и не заикнулся — самоубийц и дураков у нас в вицепремьерах не держат! Судя по всему, там все догадываются: после мартовских выборов президента Путина премьерминистерство г-на Медведева, скорее всего, закончится, а потому он сейчас может свободно подписывать самые фантастические прожекты — главное, чтобы горизонт их исполнения находился где-то за 2030 годом.

— Стратегия, направленная на достижение нулевой смертности на дорогах к 2030 году, это прекрасно, но недостижимо. Тем боле такими темпами, какими у нас идет борьба за безопасность на дорогах. Например, фракция ЛДПР еще в 2013 году предлагала установить конкретное наказание за опасное вождение. Сейчас 2018 год на дворе, а соответствующий законопроект едва преодолел первое чтение в Госдуме! А вообще, планы добиться полного исчезновения смертей на дороге сродни планам по построению коммунизма: пока в той или иной форме в системе присутствует человеческий фактор, смертельных ЧП на дорогах не избежать, — считает председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

автоправо, промиле, ПДД, пешеходы, безопасность дорожного движения
23 января 2018
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