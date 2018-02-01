Сергей Собянин рассказал об увеличении тарифов на парковку

– Цены на парковку будут повышаться только в тех местах, где явно повышенный спрос и где для того, чтобы встать на парковку, приходится кружить. В этих местах необходимо повышать тариф таким образом, чтобы их (стоянок — прим. ред.) загрузка не превышала 80%, — сказал Сергей Собянин в интервью на радиостанции «Комсомольская Правда».

Кроме того, он отметил, что в ближайшее время никаких «особых новшеств» в системе платных парковок не предвидится. При этом вдаваться в подробности и рассказывать о том, что москвичей все-таки ждет в обозримом будущем, градоначальник не стал.