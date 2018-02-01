Сергей Собянин рассказал об увеличении тарифов на парковку

Фото: Геннадий Черкасов, «Московский Комсомолец»
Мэр Москвы Сергей Собянин уверил автомобилистов, что в обозримом будущем в системе платных парковок никаких особых новшеств не произойдет. Однако, по словам градоначальника, на некоторых участках в ближайшее время все же могут вырасти цены.
Виктория Базылева

– Цены на парковку будут повышаться только в тех местах, где явно повышенный спрос и где для того, чтобы встать на парковку, приходится кружить. В этих местах необходимо повышать тариф таким образом, чтобы их (стоянок — прим. ред.) загрузка не превышала 80%, — сказал Сергей Собянин в интервью на радиостанции «Комсомольская Правда».

Кроме того, он отметил, что в ближайшее время никаких «особых новшеств» в системе платных парковок не предвидится. При этом вдаваться в подробности и рассказывать о том, что москвичей все-таки ждет в обозримом будущем, градоначальник не стал.

Фото: Геннадий Черкасов, «Московский Комсомолец»

К слову, пару недель назад о возможном расширении московского парковочного пространства говорил и руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. Заммэра пояснил, что ведомство регулярно получает просьбы о введении новых платных участков от муниципальных депутатов и местных жителей, жалующихся на проблемы со стоянками.

Однако глобального расширения, опять же, не ожидается — основная работа сделана, под вопросом остаются лишь точечные зоны, сказал тогда Ликсутов. Напомним, последние изменения, когда «платными» стали улица Анненская и Проектируемый проезд № 1135 в Марьиной Роще, в парковочное пространство внесли в июле минувшего года.

парковка, штрафы, видеофиксация, письма счастья, ПДД, платная парковка
1 февраля 2018
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