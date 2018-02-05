Началось строительство железнодорожных пролетов Крымского моста

– Каждая последующая опора примерно на полметра выше предыдущей. Железнодорожный мост плавно «растет»: с 5 метров он начинает подниматься на острове Тузла всё выше и выше, так что к морскому участку высота опор достигает почти 17 метров, и дальше — 35 метров над фарватером Керчь-Еникальского канала. Такой плавный подъем обеспечит комфортный и безопасный заход пассажирских и грузовых составов на арочный пролет, под которым свободно проходят суда, — рассказал начальник технической службы «СГМ-Мост» Юрий Бесков.

По словам представителей компании, в нынешнем году работу по сооружению пролетов железной дороги начнут на всех морских участках Крымского моста. Над Керченским проливом на 64 опорах возведут более шести километров металлоконструкций.

Напомним, что согласно плану, железнодорожную часть моста введут в эксплуатацию уже в 2019 году. Ожидается, что автомобильную магистраль строители сдадут несколько раньше — в декабре года нынешнего.