В разгар дачного сезона Подмосковье ждут пробки из-за тотального ремонта дорог

Больше всего проблем ожидает водителей на трассе А-108 «Московское большое кольцо»: тут общая протяженность участков ремонта составит 128 километров и затронет Дмитровский, Серпуховской и Рузский районы Подмосковья и некоторые участки во Владимирской и Калужской областях. На федеральной дороге М9 «Балтия» обновят 60 километров, а на А-107 «Московское малое кольцо» — 56 километров. Дорожники заменят покрытиеи нанесут разметку. На ряде участков будут установлены новые знаки со светоотражающей пленкой и барьерное ограждение. Для удобства пешеходов приведут в порядок тротуары и автобусные остановки.

Помимо этого, будет капитально отремонтирован 12-километровый участок трассы М2 «Крым» в Серпуховском районе Московской области. Тут запланированы работы по расширению земляного полотна, устройству систем дренажа и водоотвода, замене дорожного покрытия. Также будут построены переходно-скоростные полосы, линии электроосвещения, установлены шумозащитные экраны. Завершить работы планируется в ноябре 2018 года.