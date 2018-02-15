В разгар дачного сезона Подмосковье ждут пробки из-за тотального ремонта дорог

К глобальному ремонту подмосковных дорог готовятся дорожники Московской области. Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» в ФКУ «Центравтомагистраль», отвечающего за эти процессы, здесь в 2018-м году будет отремонтировано 302 километра федеральных дорог, из которых 42 километра — капитально. То есть дачникам и местным жителям придется в этом сезоне пережить не самые лучшие часы в серьезных заторах. Но деваться, как говорится, некуда.
Михаил Ростарчук

Больше всего проблем ожидает водителей на трассе А-108 «Московское большое кольцо»: тут общая протяженность участков ремонта составит 128 километров и затронет Дмитровский, Серпуховской и Рузский районы Подмосковья и некоторые участки во Владимирской и Калужской областях. На федеральной дороге М9 «Балтия» обновят 60 километров, а на А-107 «Московское малое кольцо» — 56 километров. Дорожники заменят покрытиеи нанесут разметку. На ряде участков будут установлены новые знаки со светоотражающей пленкой и барьерное ограждение. Для удобства пешеходов приведут в порядок тротуары и автобусные остановки.

Помимо этого, будет капитально отремонтирован 12-километровый участок трассы М2 «Крым» в Серпуховском районе Московской области. Тут запланированы работы по расширению земляного полотна, устройству систем дренажа и водоотвода, замене дорожного покрытия. Также будут построены переходно-скоростные полосы, линии электроосвещения, установлены шумозащитные экраны. Завершить работы планируется в ноябре 2018 года.

ремонт, заторы, пробки, дорога
15 февраля 2018
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