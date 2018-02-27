Кто заплатит за ремонт автомобиля, попавшего в яму

Количество аварий на российских дорогах неуклонно снижается, что не может не работать. Однако основной причиной ДТП уже много лет остается вовсе не человеческий фактор, и не пресловутое пьянство за рулем, с которыми ведется особо бескомпромиссная борьба. Главное зло по свидетельству статистических данных, собранных ГИБДД, таится вовсе не в этих несомненных грехах, а в работе дорожных служб, которые получают гигантские бюджетные средства на строительство и поддержание в работоспособном состоянии транспортных артерий нашего государства. Однако качество покрытия на российских направлениях, за исключением основных и платных магистралей, все еще оставляет желать лучшего.

И в этой ситуации нет ничего странного — напротив, все очень закономерно. С одной стороны, выделенные на строительство деньги расходуются крайне неэффективно. Ведь не нужно обладать специальными знаниями, чтобы понимать — если ремонт требуется дороге каждые год или два, то делается он отвратительно. С другой стороны, за халтурное отношение к порученному делу строительные организации редко несут серьезную ответственность. К счастью, все-таки иногда несут.