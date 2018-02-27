Кто заплатит за ремонт автомобиля, попавшего в яму

Фото: www.campbellandassociateslaw.com
В очередной раз правды рядовому гражданину России удается добиться, только пройдя все круги судебного ада и добравшись до самой высокой инстанции. Водителю, чей автомобиль попал в яму на дороге, дорожники наотрез отказывались возмещать ущерб. И лишь Верховный суд встал на защиту его законных прав.
Эдуард Раскин

Количество аварий на российских дорогах неуклонно снижается, что не может не работать. Однако основной причиной ДТП уже много лет остается вовсе не человеческий фактор, и не пресловутое пьянство за рулем, с которыми ведется особо бескомпромиссная борьба. Главное зло по свидетельству статистических данных, собранных ГИБДД, таится вовсе не в этих несомненных грехах, а в работе дорожных служб, которые получают гигантские бюджетные средства на строительство и поддержание в работоспособном состоянии транспортных артерий нашего государства. Однако качество покрытия на российских направлениях, за исключением основных и платных магистралей, все еще оставляет желать лучшего.

И в этой ситуации нет ничего странного — напротив, все очень закономерно. С одной стороны, выделенные на строительство деньги расходуются крайне неэффективно. Ведь не нужно обладать специальными знаниями, чтобы понимать — если ремонт требуется дороге каждые год или два, то делается он отвратительно. С другой стороны, за халтурное отношение к порученному делу строительные организации редко несут серьезную ответственность. К счастью, все-таки иногда несут.

Фото: www.e90post.com

Именно такой случай произошел недавно с муниципальным бюджетным учреждением Великого Новгорода «Городское хозяйство» и администрацией того же города. На вверенном их попечительству Колмовском мосту автомобиль Mercedes-Benz CLS 350 гражданина Валентина Павленко на разрешенной скорости в 60 км/ч въехал в яму, которую водитель своевременно не заметил, и которая не была отмечена предупредительными знаками. Машина дорогая, и ущерб, естественно, немаленький — он был оценен в 125 371 рублей 65 копеек.

Казалось бы, дело ясное — виновны дорожные службы, они и обязаны заплатить. А нет., не все так просто. Суд первой инстанции действительно постановил взыскать ущерб с этого МБУ и администрации. Однако ответчики не спешили в банк. Они обратились в апелляционный суд, который отказал г-ну Павленко в иске. Почему? По пункту 10.1 Правил дорожного движения: «Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил. При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства».

Фото: www.nbcdfw.com

Вот и потребовал суд от истца доказать, что у того не было возможности обнаружить опасность. А ответчик сидел и ухмылялся, поскольку понимал — доказать подобное нереально. Большинство судебных дел на этом-то моменте как раз и прекращается.

Надо отдать должное мужеству и упорству Павленко, дошедшего аж до Верховного суда, который указал, что доказывать свою невиновность должна организация, отвечающая за состояние дороги, а не гражданин, из-за ее халатного отношения к работе повредивший свою машину. Дело было возвращено в апелляционный суд.

Хорошо, мы получили наглядное доказательство, что даже насквозь коррупционную систему дорожного хозяйства можно победить. Но сколько надо затратить сил ищущему справедливости человеку, чтобы взобраться на эту Голгофу? Может, судьям пора перестать, наконец, смотреть на ГИБДД и дорожников как на ангелов, а на всех водителей — истцов и ответчиков — как на назойливых врунов? Да и с процессуальным кодексом надо что-то делать, поставив его на службу гражданам, а не госорганизациям. Кстати, Павленко еще повезло, что его яма оказалась «не по ГОСТу» Была бы она меньше, чем 15х60х5 см, и бедолаге вообще ничего бы не светило. ГОСТ на ямы и выбоины — это круто, не правда ли?

штрафы, суд, ущерб, возмещение ущерба, безопасность дорожного движения, ДТП, дорога
27 февраля 2018
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