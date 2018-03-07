Перед женским днем пробки парализуют Москву

– В канун 8 марта в Москве традиционно ожидается рост числа автомобилей, что негативно скажется на дорожной-транспортной ситуации. Вместе с тем, в городе продолжается активная уборка снега. ЦОДД прогнозирует затруднения на вылетных магистралях по направлению в область в связи с поездками жителей столицы на праздничные дни за город. Кроме того, пробки возможны вблизи крупных торгово-развлекательных центров, цветочных рынков и других мест притяжения', — гласит текст сообщения. По прогнозу ЦОДД, 7 марта из-за короткого рабочего дня будет смещен вечерний час пик. — Для поездок по городу ЦОДД настоятельно рекомендует пользоваться общественным транспортом в течение рабочего дня, а выезжать из города на личных автомобилях удобнее всего до 15:00 или после окончания вечернего часа пик — после 20:00. Просим также соблюдать правила парковки, чтобы не мешать движению автомобилей по улицам города, — заявила пресс-служба ведомства.