Стало известно, когда все-таки откроют Крымский мост

Паром — способ переправы экзотический и приятный, но очень долгий и ненадежный, целиком зависящий от погодных условий. При этом издавна популярна у наших соотечественников поездка в Крым именно на автомобиле, и отсутствие удобного маршрута весьма ограничивает турпоток на полуостров. Поэтому Минтранс сегодня объявил, что сразу после ввода в строй моста, который перенесен с конца года на май, проезд будет открыт для движения легкового транспорта и автобусов — то есть, для пассажирских перевозок.

Грузовики двинутся через путепровод только в конце 2018 года — как и было намечено первоначальными графиками. Такое поэтапное введение сооружения в эксплуатацию объясняется очень просто — интенсифицировать строительство моста удалось, а вот ускорить прокладку подъездных трасс строители не смогли. Для автомобилей будет подготовлено сквозное шоссе на таманском берегу — от федеральной трассы А-290 непосредственно до объекта, без ввода в эксплуатацию транспортных развязок с местной дорожной сетью. На крымской стороне откроется движение по участку от моста до развязки с трассой «Таврида», а далее всем пока придется продираться по двухполосной дороге Керчь — Симферополь.

К концу 2018 года будут построены две новые полосы до Симферополя, а также полностью открыты подъезды к Крымскому мосту.