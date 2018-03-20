В Госдуме предложили увеличить максимально разрешенную скорость

– Мы должны подготовить специалистов, которые бы с нами вместе подумали, как сделать так, чтобы максимальная скорость на дорогах была не 90 км/ч, а 100—110 км/ч, думаю, пора уже ее нам поставить. Мы вместе с МВД должны над этим подумать, потому что скорость — это важно, — цитирует Москвичева «Интерфакс».

Кроме того, депутат призвал обратить внимание на развитие инфраструктуры. По его словам, в первую очередь необходимо упростить процедуру согласования новых дорожных объектов для компаний, которые планируют организовать вблизи проезжей части собственные парковки или площадки для отдыха.

Также, по мнению Москвичева, Министерству транспорта следовало бы увеличить бюджет проекта «Безопасные и качественные дороги» на 2019 ровно в два раза. Выделенные средства могли бы пойти на обустройство пешеходных дорожек, переходов и осветительных приборов, которых в некоторых районах не хватает катастрофически.

Впрочем, пока все эти предложения находятся лишь в процессе обсуждений. Когда оформленные на бумаге идеи поступят на рассмотрение депутатов Госдумы — неизвестно. Следовательно, ожидать увеличения разрешенной скорости и появления новых фонарей на дорогах можно еще очень и очень долго.