Водителей стали массово избивать и грабить на загородных трассах

Впрочем, это еще не все. Изучив груз, который перевозит фура, злодеи в случае заинтересованности перегружают его в свои автомобили. Среди потерпевших значатся и водители-иностранцы

Причем под горячую руку злодеев попали не только большегрузы, но и драйверы обычных легковушек. Правда, в управлении МВД по Смоленской области «Газете.ру» сообщили, что никаких разбойных нападений и грабежей на шоссе зафиксировано не было — только драки.

Судя по размещенным в сети топикам, несколько пострадавших водителей обратилось за помощью к медикам. Хорошо, что их только госпитализировали, а не положили в морги — достаточно вспомнить, как жестоко убивали своих жертв участники банды ГТА, два года терроризировавшие водителей и их спутников на трассе М4 «Дон».

Сейчас правоохранители проводят соответствующие проверки, вроде бы даже несколько подозреваемых задержаны.