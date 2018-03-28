Водителей стали массово избивать и грабить на загородных трассах

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» сразу несколько источников, на загородных трассах участились случаи нападения на водителей с целью ограбления. Преступники работают по одной и той же схеме, кочуя из региона в регион. Похоже, девяностые возвращаются.
Среди потерпевших в большинстве случаев — дальнобойщики. Чаще всего из-за действий бандитов страдали водители на трассе М1 «Белоруссия». Преимущественно — в Смоленской области. Также зафиксированы факты нападения на «рулевых» в Калужской и Брянской областях. По данным «Газеты.ру», орудуют преступники и в подмосковном регионе, а также на трассах близ городов Новосибирск, Иркутск и Челябинск.
Злоумышленники выманивают своих жертв из автомобилей на стоянках для отдыха и возле придорожных кафе. Молодые люди интеллигентной славянской внешности, а иногда и симпатичные девушки, указывают водителю на то, что у его машины якобы пробито колесо. Разумеется, доверчивый шофер выходит из кабины, после чего под угрозой расправы у него забирают ценные вещи, мобильные телефоны и деньги. Тех, кто сопротивляется — избивают.
Впрочем, это еще не все. Изучив груз, который перевозит фура, злодеи в случае заинтересованности перегружают его в свои автомобили. Среди потерпевших значатся и водители-иностранцы
Причем под горячую руку злодеев попали не только большегрузы, но и драйверы обычных легковушек. Правда, в управлении МВД по Смоленской области «Газете.ру» сообщили, что никаких разбойных нападений и грабежей на шоссе зафиксировано не было — только драки.
Судя по размещенным в сети топикам, несколько пострадавших водителей обратилось за помощью к медикам. Хорошо, что их только госпитализировали, а не положили в морги — достаточно вспомнить, как жестоко убивали своих жертв участники банды ГТА, два года терроризировавшие водителей и их спутников на трассе М4 «Дон».
Сейчас правоохранители проводят соответствующие проверки, вроде бы даже несколько подозреваемых задержаны.