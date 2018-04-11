Между всеми российскими городами построят высокоскоростные дороги

В опубликованной Центром стратегических разработок Стратегии развития России на период 2018—2024 годы строительство сети высокоскоростных трасс между городами страны называется одним из условий дальнейшего развития. В документе упоминается необходимость создания высокоскоростных автодорог между Москвой, Владимиром, Саранском, Ульяновском, Самарой и Оренбургом, а также Санкт-Петербургом, Вологдой, Кировом и Екатеринбургом.

—Возможность передвижения по стране — важный показатель ее развития. Поэтому будет повышено качество дорожного строительства. Дорога из любого крупного города в соседний будет занимать не больше 4 часов, а между более малыми населенными пунктами можно будет комфортно передвигаться на удобных и дешевых автобусах и электричках, — говорится в документе.

При изучении «стратегии» бросается в глаза, что стиль изложения и аргументация, используемая в ее тексте, — будто скопированы с футуристических произведений «пролетарских писателей» времен СССР 20—30-х годов прошлого столетия. И, разумеется, в творении Центра стратегических разработок ни слова не сказано о том, что и как нужно делать с дорогами в случае очередных американских санкций, обвала рубля и тому подобных неожиданностей.