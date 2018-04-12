Чем смертельно опасна езда в тоннеле

Фото www.photosonic.co.uk
Не секрет, что тоннель для участников дорожного движения считается зоной повышенного риска. К тому же многие водители в условиях ограниченного пространства испытывают психологический дискомфорт. У кого-то из-за контрастного освещения возникают проблемы со зрением. Поэтому въезжая в тоннель, необходимо быть предельно внимательным.
Иван Флягин

В Европе больше всего тоннелей насчитывается в Норвегии — 203 штуки. Самый длинный из них — протяженностью 24,5 км. Растет их количество и в России. Когда в столице появилась Лефортовская подземная магистраль длиной 3,5 км, в народе ее сразу же прозвали «Тоннелем смерти». Страх наводили видеоролики с подборкой многочисленных ДТП, зафиксированных камерами наблюдения на этом участке дороги. И это немудрено, потому что вместо разрешенной скорости 60 км в час некоторые «гонщики» умудрялись разгоняться до 200 км в час.

Несмотря на ужасные кадры, многие водители до сих пор не прочь там полихачить, не осозная повышенного риска движения в тоннеле. А ведь в Лефортово подземный участок пролегает на глубине 30 м, и, как правило, в нем всегда пониженная температура, которая даже в теплый сезон может опускаться до минус двух градусов. По этой причине на асфальтовом покрытии не исключено образование ледяной корки.

Усугубляет ситуацию и тот факт, что ширина левой полосы в Лефортовском тоннеле сужена до 3,25 метра, и на скользком покрытии это создает для участников движения экстремальные условия. Об этом всегда важно помнить при въезде, где дорога, кстати, резко сужается с пяти до трех полос.

Надо принимать во внимание все эти нюансы и строго соблюдать скоростной режим. Иначе даже самый, на первый взгляд, безобидный занос в ограниченном пространстве грозит непоправимыми последствиями. В условиях интенсивного движения в тоннеле эффект домино обеспечен, и совсем незначительная авария на этом участке может вылиться в массовое ДТП.

Следует учитывать и тот факт, что в подземной магистрали задержка на продолжительное время в связи с затором может не лучшим образом сказаться на здоровье водителей и пассажиров. Несмотря на то, что Лефортовский тоннель оборудован мощными системами вентиляции и вытяжки, в пробке там всегда повышенная загазованность.

Поэтому, въезжая на этот участок, всегда закрывайте окна и включайте режим рециркуляции воздуха, чтобы токсичные выхлопные газы не проникали в салон. Даже стоя в заторе, в тоннеле необходимо сохранять безопасную дистанцию в 20–50 м, не говоря уже о движении. В случае остановки более чем на одну минуту рекомендуется выключать двигатель, чтобы ослабить общую загазованность.

Аварийные выходы в тоннеле расположены через каждые 90 метров — всего их 24. Профессиональная бригада сотрудников ГИБДД и МЧС осуществляет круглосуточное дежурство.

превышение скорости, видеофиксация, ПДД, вред здоровью, ущерб, безопасность дорожного движения, авария, ДТП
12 апреля 2018
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