Чем смертельно опасна езда в тоннеле

В Европе больше всего тоннелей насчитывается в Норвегии — 203 штуки. Самый длинный из них — протяженностью 24,5 км. Растет их количество и в России. Когда в столице появилась Лефортовская подземная магистраль длиной 3,5 км, в народе ее сразу же прозвали «Тоннелем смерти». Страх наводили видеоролики с подборкой многочисленных ДТП, зафиксированных камерами наблюдения на этом участке дороги. И это немудрено, потому что вместо разрешенной скорости 60 км в час некоторые «гонщики» умудрялись разгоняться до 200 км в час.

Несмотря на ужасные кадры, многие водители до сих пор не прочь там полихачить, не осозная повышенного риска движения в тоннеле. А ведь в Лефортово подземный участок пролегает на глубине 30 м, и, как правило, в нем всегда пониженная температура, которая даже в теплый сезон может опускаться до минус двух градусов. По этой причине на асфальтовом покрытии не исключено образование ледяной корки.

Усугубляет ситуацию и тот факт, что ширина левой полосы в Лефортовском тоннеле сужена до 3,25 метра, и на скользком покрытии это создает для участников движения экстремальные условия. Об этом всегда важно помнить при въезде, где дорога, кстати, резко сужается с пяти до трех полос.