Чем опасны для жизни шумовые полосы на дороге

В нашей стране искусственные неровности начали использовать для обозначения подъезда к опасному участку шесть лет назад. Это рассматривалось в качестве альтернативы «лежачим полицейским», которых так ненавидят водители, потому что они нещадно уродуют подвеску автомобилей.

Шумовые полосы представляют собой ряд поперечных неровностей на проезжей части высотой от полутора до трех сантиметров. Чаще всего они изготавливаются их щебня или пластичных материалов. Встречаются полосы и в виде канавок в бетонных покрытиях.

В отличие от «лежачих полицейских», такие мелкие неровности наносят гораздо меньше вреда подвеске, зато при пересечении их на высокой скорости водитель получит сигнал о необходимости снизить скорость. Тут, правда, напрашивается логичный вопрос: а все ли, получив такой сигнал, нажмут на педаль тормоза? Ответ очевиден — далеко не все.