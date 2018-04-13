Чем опасны для жизни шумовые полосы на дороге

Фото www.wikimedia.org
В Европе уже давно используется шумовая разметка разделительной линии, которая призвана «разбудить» водителя с помощью шума и вибрации. В России подобные искусственные неровности чаще всего наносят поперек проезжей части перед участками, где необходимо снизить скорость. Какие плюсы и минусы у таких шумовых полос в сравнении с лежачими полицейскими, разбирался «АвтоВзгляд».
Иван Флягин

В нашей стране искусственные неровности начали использовать для обозначения подъезда к опасному участку шесть лет назад. Это рассматривалось в качестве альтернативы «лежачим полицейским», которых так ненавидят водители, потому что они нещадно уродуют подвеску автомобилей.

Шумовые полосы представляют собой ряд поперечных неровностей на проезжей части высотой от полутора до трех сантиметров. Чаще всего они изготавливаются их щебня или пластичных материалов. Встречаются полосы и в виде канавок в бетонных покрытиях.

В отличие от «лежачих полицейских», такие мелкие неровности наносят гораздо меньше вреда подвеске, зато при пересечении их на высокой скорости водитель получит сигнал о необходимости снизить скорость. Тут, правда, напрашивается логичный вопрос: а все ли, получив такой сигнал, нажмут на педаль тормоза? Ответ очевиден — далеко не все.

Следовательно, о функции принудительного снижения скорости у шумовых полос говорить не приходится, так как надеяться остается лишь на совесть, темперамент и адекватность водителя. Конечно, для особо продвинутых «летчиков» и «лежачий полицейский» не указ, но, согласитесь, он напугает гораздо больше, чем безобидная вибрация на руле от мелких канавок на дороге.

Мало того, согласно ГОСТу Р 52766−2007, минимальное расстояние между опасным участком и ближайшей к нему шумовой полосой должно составлять всего лишь три метра. Даже если на этом участке разрешенная скорость 30 км в час, трех метров маловато будет, чтобы успеть во время притормозить. А ведь чаще всего шумовые полосы устанавливают перед нерегулируемыми пешеходными переходами рядом со школами и детскими садами, где речь идет о жизни и здоровье детей.

Конечно, в таких местах ограничена максимальная скорость, и о наличии шумовых полос всегда предупреждают дорожные знаки «искусственная неровность». Однако ни для кого не секрет, как в реальности у нас соблюдается скоростной режим. В общем ситуация до боли знакома: хотели как лучше, а получилось, как всегда…

превышение скорости, ПДД, пешеходы, зебра, безопасность дорожного движения, технология
13 апреля 2018
38
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы