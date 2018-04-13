Из-за мотопарада перекроют центр Москвы

Впервые столичные власти разрешили байкерам провести организованный мотопарад в прошлом году. Похоже, в правительстве города эксперимент признали удачным. Иначе стали бы они вновь собирать любителей двухколесной техники, выделять для сопровождения сотрудников ГИБДД и перекрывать улицы, создавая для других участников движения определенные трудности?

По словам главы департамента транспорта Максима Ликсутова мотопарад состоится 5 мая. Колонна из 3000 мотоциклистов в 11:30 начнет движение от проспекта Академика Сахарова по Садовому кольцу и финиширует в 12:30 на смотровой площадке на Воробьевых горах. Эта новость наверняка порадовала байкеров. Жаль, что об автомобилистах нельзя сказать того же.

В связи с проведением мотопарада в столице, разумеется, перекроют ряд улиц. Дабы не попасть в пробку, водителям следует объезжать проспект Академика Сахарова, Садовую-Спасскую улицу, проспект Мира, улицу Бориса Галушкина, Садовую-Сухаревскую, Большую Садовую, Садовую-Кудринскую улицы, Зубовский бульвар, Крымский вал, Фрунзенскую набережную, Комсомольский и Универсистетский проспекты, а также Воробьевы горы.