Лишние комплексы видеофиксации снесут

Поскольку установка дорожных камер, следящих за соблюдением скоростного режима и движения по выделенным полосам осуществляется хаотично и бессистемно, это не просто раздражает водителей, но и ощутимо бьет их по карману. При этом подчас комплексы появляются не там, где они действительно нужны, а там, где их владельцы могут срубить побольше денег. В связи с этим комитет Госдумы по транспорту и строительству создает рабочую группу, которая поможет законодательно определить, где и в каких случаях можно устанавливать фиксирующую аппаратуру.
Странно, что реальные проблемы автовладельцев озадачили депутатов — ведь попиариться можно и на куда менее скользкой почве. Однако, на этот раз Госдума решила попытаться навести хоть какой-то элементарный порядок в сфере, прямо касающейся значительной части населения страны. Как рассказал «Парламентской газете» заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Бидонько, будет создана рабочая группа, для разработки требования по установке комплексов фото- и видеофиксации на дорогах.
Камеры, фиксирующие нарушения правил дорожного движения прочно вошли в нашу жизнь. По России их установлено уже около 16 тысяч штук. В 2017 году на основании полученных с них данных было выписано 83,2 млн. штрафов.
Около 80% штрафов за нарушения правил дорожного движения оформляется по материалам камер видеофиксации
Количество записывающей аппаратуры сейчас практически никак не регулируется. В результате на отдельных участках трассы может быть установлено несколько устройств, и автовладельцу придется платить за одно и то же нарушение больше одного раза. Часто нарушается требование ПДД о том, что водители должны быть проинформированы о наличии средств фото- или видеофиксации, поскольку это положение носит рекомендательный характер.
— Закон должен ответить на вопрос, можно ли расставлять камеры бессистемно, то есть просто так нельзя будет расставить их за каждым углом и собирать при этом штрафы, — цитирует газета г-на Бидонько. — Требования по расстановке камер должны быть, безусловно, прописаны законодательно.
Ему вторит первый зампред Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков:
— Камеры фотовидеофиксации из средства профилактики правонарушений превращаются в инструмент для зарабатывания денег. Такая извращенная модель сейчас действует практически во всех регионах.
В общем, рабочей группе предстоит решить, как устранить многочисленные нарекания экспертов и автовладельцев к системе автоматической видеофиксации на дорогах, проверить места установки комплексов и выработать законодательно закрепленные критерии по установке аппаратуры видеофиксации нарушений ПДД. А затем проследить, чтобы российские дороги были приведены в соответствие с этими критериями.
В связи с этим мы надеемся, что из регламента ГИБДД будут убраны все лазейки, позволяющие устанавливать «камеры-ловушки» и другими способами зарабатывать на водителях вместо того, чтобы заботиться о реальном повышении безопасности на дорогах.