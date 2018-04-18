Лишние комплексы видеофиксации снесут

Странно, что реальные проблемы автовладельцев озадачили депутатов — ведь попиариться можно и на куда менее скользкой почве. Однако, на этот раз Госдума решила попытаться навести хоть какой-то элементарный порядок в сфере, прямо касающейся значительной части населения страны. Как рассказал «Парламентской газете» заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Бидонько, будет создана рабочая группа, для разработки требования по установке комплексов фото- и видеофиксации на дорогах.

Камеры, фиксирующие нарушения правил дорожного движения прочно вошли в нашу жизнь. По России их установлено уже около 16 тысяч штук. В 2017 году на основании полученных с них данных было выписано 83,2 млн. штрафов.

Около 80% штрафов за нарушения правил дорожного движения оформляется по материалам камер видеофиксации

Количество записывающей аппаратуры сейчас практически никак не регулируется. В результате на отдельных участках трассы может быть установлено несколько устройств, и автовладельцу придется платить за одно и то же нарушение больше одного раза. Часто нарушается требование ПДД о том, что водители должны быть проинформированы о наличии средств фото- или видеофиксации, поскольку это положение носит рекомендательный характер.