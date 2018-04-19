Пешеходов начали штрафовать камеры автоматической фотофиксации

Если для идентификации транспортных средств, оштрафованных камерами, используются регистрационные знаки, то нарушителей-пешеходов вычисляют с помощью системы распознавания лиц и социальных сетей. Квитанции, выписанные «безлошадным» участникам дорожного движения, не высылаются на почту — они автоматически публикуются на страничках пользователей.

– Пешеходы, которые игнорируют правила, всегда были проблемой в Китае. Обычными штрафами решить проблему не получалось. Наша же технология способствует предотвращению повторных нарушений — человек не станет перебегать дорогу на красный, зная о том, что наказание неизбежно, — цитирует South China Morning Post Вана Юна, представителя компании Intellifusion.

Не исключено, что разработку китайских специалистов в дальнейшем позаимствуют и российские власти. Ведь проблема пешеходов-нарушителей, которые для экономии времени позволяют себе пересекать дороги в неположенных местах, существует и в нашей стране. Но пока предложений по установке камер, фиксирующих торопливых граждан, не поступало.