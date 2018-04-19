Страховщики перестали продавать полисы ОСАГО мотоциклистам

Начало мотосезона заставляет владельцев двухколесной техники стройными рядами отправляться в офисы страховых компаний. Но в этом году, судя по волне возмущенных сообщений на интернет-форумах и в соцсетях, рутинная операция оформления полиса ОСАГО превратилась для многих из них в почти неразрешимую проблему. Мотоциклисты практически из всех уголков России сообщают, что в большинстве офисов страховых компаний под разными предлогами отказываются страховать их технику по ОСАГО. Самый распространенный ответ — «мотоциклы не страхуем». Или «база не работает, обращайтесь в центральный офис». И в том же духе. В лучшем случае в пакете с «автогражданкой» им навязывают дополнительные виды страхования. Отфутболенные мотовладельцы пытаются застраховать свои двухколесные машинычерез интернет с помощью e-ОСАГО.

Но там, как выясняется, их тоже не ждут. На сайте компании при оформлении такого полиса части мотовладельцев удается дойти лишь до этапа «Выбрать модель». Но тут оказывается, что в имеющемся списке марок/моделей нужной машины не указано. У большинства же проблемы возникают на стадии оплаты полиса. Тут может выясниться, что сайт страховщика (ах, какая неприятность!) неправильно определил город страхователя или еще чего перепутал. Результат — отказ в заключении договора. А ряд сайтов страховых компаний на этой стадии просто перекидывает человека на сайт Российского союза автостраховщиков (РСА), откуда его отправляют «к партнеру» — какой-нибудь региональной мелкой страховой компании.