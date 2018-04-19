Страховщики перестали продавать полисы ОСАГО мотоциклистам

Владельцы мототехники через соцсети массово жалуются на то, что страховые компании с помощью всевозможных уловок и предлогов отказываются страховать двухколесные машины по ОСАГО. К чему это приведет на дорогах, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Начало мотосезона заставляет владельцев двухколесной техники стройными рядами отправляться в офисы страховых компаний. Но в этом году, судя по волне возмущенных сообщений на интернет-форумах и в соцсетях, рутинная операция оформления полиса ОСАГО превратилась для многих из них в почти неразрешимую проблему. Мотоциклисты практически из всех уголков России сообщают, что в большинстве офисов страховых компаний под разными предлогами отказываются страховать их технику по ОСАГО. Самый распространенный ответ — «мотоциклы не страхуем». Или «база не работает, обращайтесь в центральный офис». И в том же духе. В лучшем случае в пакете с «автогражданкой» им навязывают дополнительные виды страхования. Отфутболенные мотовладельцы пытаются застраховать свои двухколесные машинычерез интернет с помощью e-ОСАГО.
Но там, как выясняется, их тоже не ждут. На сайте компании при оформлении такого полиса части мотовладельцев удается дойти лишь до этапа «Выбрать модель». Но тут оказывается, что в имеющемся списке марок/моделей нужной машины не указано. У большинства же проблемы возникают на стадии оплаты полиса. Тут может выясниться, что сайт страховщика (ах, какая неприятность!) неправильно определил город страхователя или еще чего перепутал. Результат — отказ в заключении договора. А ряд сайтов страховых компаний на этой стадии просто перекидывает человека на сайт Российского союза автостраховщиков (РСА), откуда его отправляют «к партнеру» — какой-нибудь региональной мелкой страховой компании.
А там канитель с покупкой начинается по-новой… По закону об ОСАГО страховые компании не имеют права отказать в заключении договора никому — ни обладателю мотоцикла, ни владельцу большегрузной фуры. Но дело в том, что мототехника обычно считается маломощным видом ТС — с моторами менее или чуть более 100 л. с. Соответственно и средняя стоимость полиса ОСАГО для мотоцикла колеблется в районе 1000 рублей — в несколько раз меньше, чем за ОСАГО на среднюю легковушку. При этом суммы выплат пострадавшим по вине мотоциклиста-аварийщика будут, скорее всего, такими же как и в случае, когда ДТП устраивает машина. То есть страховать мотоцикл по ОСАГО сейчас стало для компаний особенно не выгодно. Вот они их стараются и не страховать.
Такое положение дел вынуждает мотоциклистов либо отказываться от покупки полиса вообще, либо приобретать полис-подделку. Автовладельцам такая ситуация грозит очень серьезными последствиями. Все знают, как ведут себя на дороге отечественные байкеры и сколько аварий они устраивают. И если у мотоциклиста-аварийщика еще не оказывается полиса ОСАГО, то ни о какой выплате компенсации от страховой компании можно и не мечтать. Чтобы взыскать свое придется побегать за ним по судам. А если байкер в аварии погиб или в больницах лечится от тяжелых травм, как это часто случается, на компенсацию своих потерь пострадавшему автовладельцу рассчитывать крайне сложно.