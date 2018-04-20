Власти разрешат автомобилистам ездить по выделенкам, но не всем

Власти считают, что пока в стране не развита инфраструктура для повсеместного использования электромобилей, стоит подумать об альтернативе в виде продвижения в народ транспортных средств на газомоторном топливе.

Пока речь идет о возможности перевода автомобилей каршеринга на метан и природный газ, а в качестве вознаграждения для них будет разрешен проезд по полосам, выделенным для движения общественного транспорта.

Некоторые каршеринговые компании уже изъявили свою готовность перевести свои машины на газ.