Власти разрешат автомобилистам ездить по выделенкам, но не всем

Фото: Геннадий Черкасов
Министр энергетики Александр Новак сообщил, что скоро по полосам, выделенным для езды общественного транспорта, могут разрешить ездить машинам, передвигающимся на газомоторном топливе. Правда, пока только машинам каршеринга.
Мирон Горин

Власти считают, что пока в стране не развита инфраструктура для повсеместного использования электромобилей, стоит подумать об альтернативе в виде продвижения в народ транспортных средств на газомоторном топливе.

Пока речь идет о возможности перевода автомобилей каршеринга на метан и природный газ, а в качестве вознаграждения для них будет разрешен проезд по полосам, выделенным для движения общественного транспорта.

Некоторые каршеринговые компании уже изъявили свою готовность перевести свои машины на газ.

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20 апреля 2018
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