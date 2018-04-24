ЦОДД рассказал, когда беспилотные автомобили появятся в Москве

Несмотря на то, что к появлению автономных автомобилей пока не готовы ни дороги, ни законодательство, производители регулярно демонстрируют публике новые модели, управляющиеся без помощи человека. Никто не знает, когда такие машины встанут на конвейер, однако в том, что именно за ними наше будущее, автостроители не сомневаются. Тех же взглядов придерживаются в столичном ЦОДД.

Начальник Ситуационного центра ГКУ Александр Евсин, к примеру, предполагает, что утрясти все правовые и организационные вопросы в России смогут в «недалеком будущем», но не раньше начала следующего десятилетия. По его словам, ответственность за поведение искусственного интеллекта должна лежать на автостроителе, а также на тех, кто отвечает за инфраструктуру.

— В ближайшие годы он (беспилотник — прим.ред.) не появится, именно так, чтобы ездить. Сейчас рядом с Садовым кольцом ездит беспилотный автомобиль «Яндекс.Драйв», но это все таки движение номинально беспилотное, там все равно сидит человек, который отвечает за все, что произойдет с этим автомобилем, — прокомментировал агентству «Москва» Александр Евсин.