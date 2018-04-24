ЦОДД рассказал, когда беспилотные автомобили появятся в Москве

Фото: www.topspeed.com
По мнению начальника Ситуационного центра ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) Александра Евсина, жители столицы обязательно начнут использовать беспилотные автомобили. Но произойдет это не раньше, чем через три года.
Виктория Базылева

Несмотря на то, что к появлению автономных автомобилей пока не готовы ни дороги, ни законодательство, производители регулярно демонстрируют публике новые модели, управляющиеся без помощи человека. Никто не знает, когда такие машины встанут на конвейер, однако в том, что именно за ними наше будущее, автостроители не сомневаются. Тех же взглядов придерживаются в столичном ЦОДД.

Начальник Ситуационного центра ГКУ Александр Евсин, к примеру, предполагает, что утрясти все правовые и организационные вопросы в России смогут в «недалеком будущем», но не раньше начала следующего десятилетия. По его словам, ответственность за поведение искусственного интеллекта должна лежать на автостроителе, а также на тех, кто отвечает за инфраструктуру.

— В ближайшие годы он (беспилотник — прим.ред.) не появится, именно так, чтобы ездить. Сейчас рядом с Садовым кольцом ездит беспилотный автомобиль «Яндекс.Драйв», но это все таки движение номинально беспилотное, там все равно сидит человек, который отвечает за все, что произойдет с этим автомобилем, — прокомментировал агентству «Москва» Александр Евсин.

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24 апреля 2018
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