Борьбу с плохими дорогами поручат вести энтузиастам

Колейность и выбоины являлись и до сих пор являются главной опасностью, поджидающей водителей на российских дорогах. От подобных дефектов не застрахованы даже федеральные трассы и — кто бы мог подумать? — платные магистрали. О второстепенных направлениях даже задумываться страшно, какие приключения могут подстерегать там отважных водителей.

Естественно, такая животрепещущая тема не могла не привлечь внимания борца за все хорошее против всего плохого депутата Виталия Валентиновича Милонова.

— Прошу вас рассмотреть возможность организации общероссийской акции по борьбе с колейностью на дорогах. Совместно со специалистами, научным сообществом, гражданскими энтузиастами и инноваторами дайте старт акции по поиску усовершенствованных технологий и материалов, которые будут противодействовать образованию колей и ям на российских дорогах, — призывает Милонов в письме министру, которое имеется в распоряжении «РИА Новости».

Особенно актуальной эта проблема стала в свете приближающегося 14 июня — даты открытия Чемпионата мира по футболу, считает политик. Напомним, что матчи будут проводиться в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочах, Екатеринбурге, Самаре, Саранске, Казани и Ростове-на-Дону. Так что у болельщиков будет полная возможность оценить на собственном организме особенности укладки российского асфальта.