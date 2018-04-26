Борьбу с плохими дорогами поручат вести энтузиастам

Фото: fishki.net
Одиозный депутат Государственной Думы единоросс Виталий Милонов выдвинул очередную бессмысленную идею. Он посоветовал министру транспорта РФ Максиму Соколову организовать общероссийскую акцию по борьбе с колеями и ямами на дорогах. Своевременность своего послания он объяснил надвигающимся Чемпионатом мира по футболу.
Эдуард Раскин

Колейность и выбоины являлись и до сих пор являются главной опасностью, поджидающей водителей на российских дорогах. От подобных дефектов не застрахованы даже федеральные трассы и — кто бы мог подумать? — платные магистрали. О второстепенных направлениях даже задумываться страшно, какие приключения могут подстерегать там отважных водителей.

Естественно, такая животрепещущая тема не могла не привлечь внимания борца за все хорошее против всего плохого депутата Виталия Валентиновича Милонова.

— Прошу вас рассмотреть возможность организации общероссийской акции по борьбе с колейностью на дорогах. Совместно со специалистами, научным сообществом, гражданскими энтузиастами и инноваторами дайте старт акции по поиску усовершенствованных технологий и материалов, которые будут противодействовать образованию колей и ям на российских дорогах, — призывает Милонов в письме министру, которое имеется в распоряжении «РИА Новости».

Особенно актуальной эта проблема стала в свете приближающегося 14 июня — даты открытия Чемпионата мира по футболу, считает политик. Напомним, что матчи будут проводиться в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочах, Екатеринбурге, Самаре, Саранске, Казани и Ростове-на-Дону. Так что у болельщиков будет полная возможность оценить на собственном организме особенности укладки российского асфальта.

Фото: dorogi-onf.ru

Совершенно логично депутат замечает, что неровности и огрехи покрытия напрямую влияют на безопасность дорожного движения. Вот только как он предлагает в столь короткие сроки «залечить все раны» наших транспортных артерий? Нестандартно и неожиданно:

— Если обратиться к неисчерпаемым ресурсам российской изобретательности и смекалки, решение этой проблемы будет найдено очень быстро, — цитирует Милонова «РИА Новости».

Совсем скоро наша страна примет участников и болельщиков чемпионата мира по футболу — не хотелось бы, чтобы она подтвердила в глазах гостей исторический стереотип о качестве наших дорог.

Что ж, политика в чем-то можно понять. Бороться с воровством на всех этапах строительства дорог в России — от разработки проекта до последнего прохода катком — видимо, невозможно. По крайней мере, не один десяток лет дальше пустых деклараций эта борьба не идет.

Взывать к здравому смыслу властей предержащих, объясняя им на пальцах экономическую значимость для страны путей сообщения, также не имеет большого смысла, если учесть уровень их восприимчивости к нормальной аргументации. Вот, свежий пример: совсем недавно администрация Петрозаводска обратилась в полицию с просьбой возбудить уголовное дело против гражданина, который за последние два года трижды влетал в дорожные ямы — вот ведь негодяй! — каждый раз получая после этого компенсацию.

Остается уповать только на смекалку и изобретательность русского народа.

госдума, ремонт, платные дороги, дорога
26 апреля 2018
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