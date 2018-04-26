Единственная трасса, ведущая в Сочи, поедет значительно быстрее

Километровые заторы на трассах Краснодарского края, которые традиционно образуются в курортный сезон, стали огромной проблемой для региона уже много лет назад. Постепенно дороги начали реконструировать и расширять, что привело к увеличению пропускной способности магистралей и, как следствие, к уменьшению количества пробок.

В скором времени ремонтники займутся и трассой А-147 Джугба — Сочи, по которой можно добраться не только на российский курорт, но и в Абхазию. На сегодняшний день эта дорога по понятным причинам является одной из самых загруженных в Краснодарском крае. Автомобилисты вынуждены часами толкаться в заторах на подъезде к городу — в летние месяцы пробки растягиваются на десятки километров.

По словам руководителя Федерального дорожного агентства Игоря Астахова, реконструкция автодороги А-147 запланирована на будущий год. Он рассказал, что детали проекта уже рассматривались научно-техническим советом Росавтодора. Кроме того, обсуждались и варианты проработки обхода Туапсе — еще одного сложного участка на черноморском побережье. Прочих подробностей г-н Астахов раскрывать не стал.