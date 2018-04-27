Как гарантированно объехать «дачные» заторы

Начало майских праздников — традиционное время массовых пробок на пригородных магистралях. Все дачники знают об этом неприятном явлении, но продолжают мужественно устраивать его из года в год.
Максим Строкер

Вечер последнего рабочего дня перед началом длинных майских выходных и первый день этих «каникул» — время максимальной загруженности вылетных магистралей. Поэтому мечта каждого из автомобилизированных «леммингов» — добраться до цели, минуя кошмарные заторы. А тем временем власти предупреждают горожан о предстоящем им дорожном испытании. Например, Центр организации дорожного движения (ЦОДД) столицы распространил сообщение следующего содержания:

«Впереди четыре выходных дня, ожидается большое количество людей, которые поедут за город, на дачи. В связи с этим завтра, 28 апреля, будет сложно выехать из города во второй половине дня. Завтра же основные затруднения на дорогах будут в период с 15:00 до 21:00. Чтобы избежать пробок, ЦОДД рекомендует сдвинуть поездки на внепиковые часы. Выезжать из города лучше до 12:00 или уже после 21:00».

– Из-за большого количества автомобилей, которые поедут в область, мы ожидаем затруднения на границах города, особенно в тех местах, где количество полос на магистралях, ведущих в область, уменьшается после МКАД. Так, наиболее проблемными являются Щелковское шоссе, шоссе Энтузиастов, Алтуфьевское шоссе, Мичуринский и Рязанский проспекты. Также сложно будет проехать на Ленинском и Волгоградском проспектах, Ленинградском и Волоколамском шоссе по направлению в область, на съездах с кольцевых магистралей, ТТК и МКАД, — сообщает ЦОДД.

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По данным ведомства, в период майских праздников из города будет выезжать до 1 млн автомобилей. Что же делать, чтобы не пополнить эту пробочную статистику? Сразу скажем, что от совета «выезжать во внепиковые часы» обычно толку мало. Уже потому, что этому совету, скорее всего, последует огромное количество дачников и тем самым пробочный период просто растянется во времени. Чтобы действительно не попасть в пробку при выезде на дачу, нужно поступать более радикально. Майские праздники длинные, в связи с этим есть возможность выехать из города не в первый же выходной, а на следующий день.

Лучше провести первый день и вечер в комфорте городской квартиры, нежели в пробке на вылетной магистрали, переждав, когда все остальное стадо дачных леммингов схлынет, и с ветерком промчаться до своей дачи по пустому шоссе.

Ну, а если вам неймется, и вы все-таки угодили в дачную пробку на пригородной магистрали, совет вам один: ни за что не верьте подсказкам всяких интернет-навигаторов, советующих объезжать такой затор по параллельным дорогам и улицам. Помните: он советует это не только вам, но и тысячам таких же страдальцев по несчастью. Многие из них наверняка последуют его советам, ломанутся искать лучшей доли на объездах и устроят на узких узких улочках совсем уж чудовищные пробки, в которых потеряют еще больше времени, чем на магистралях.

заторы, пробки
27 апреля 2018
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