Как гарантированно объехать «дачные» заторы

Вечер последнего рабочего дня перед началом длинных майских выходных и первый день этих «каникул» — время максимальной загруженности вылетных магистралей. Поэтому мечта каждого из автомобилизированных «леммингов» — добраться до цели, минуя кошмарные заторы. А тем временем власти предупреждают горожан о предстоящем им дорожном испытании. Например, Центр организации дорожного движения (ЦОДД) столицы распространил сообщение следующего содержания:

«Впереди четыре выходных дня, ожидается большое количество людей, которые поедут за город, на дачи. В связи с этим завтра, 28 апреля, будет сложно выехать из города во второй половине дня. Завтра же основные затруднения на дорогах будут в период с 15:00 до 21:00. Чтобы избежать пробок, ЦОДД рекомендует сдвинуть поездки на внепиковые часы. Выезжать из города лучше до 12:00 или уже после 21:00».

– Из-за большого количества автомобилей, которые поедут в область, мы ожидаем затруднения на границах города, особенно в тех местах, где количество полос на магистралях, ведущих в область, уменьшается после МКАД. Так, наиболее проблемными являются Щелковское шоссе, шоссе Энтузиастов, Алтуфьевское шоссе, Мичуринский и Рязанский проспекты. Также сложно будет проехать на Ленинском и Волгоградском проспектах, Ленинградском и Волоколамском шоссе по направлению в область, на съездах с кольцевых магистралей, ТТК и МКАД, — сообщает ЦОДД.