После майских праздников Владимир Путин откроет автомобильное движение по Крымскому мосту

После майских праздников по мосту разрешат ездить только легковым автомобилям и пассажирским автобусам. Грузовое же движение в полном объеме откроется в октябре. Хотя некоторые наши источники утверждают, что большегрузы могут пустить на Крымский мост уже летом, но только в ночное время.

Кроме того, первым автотуристам придется на подъезде и съезде с Крымского моста поглотать пыль и попрыгать по буеракам — развязки, связывающие сооружение с местной дорожной сетью, еще не готовы. Однако строители гарантируют, что уже в мае будет сооружен временный сквозной проезд к мосту и с таманской (материковой) стороны, и с крымской. Понятно, что качество этой «времянки» будет так себе, но несчастные 40 км можно, согласитесь, и потерпеть. Полностью же все автоподходы будут готовы к концу 2018 года.