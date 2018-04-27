После майских праздников Владимир Путин откроет автомобильное движение по Крымскому мосту

Отличный подарок миллионам россиян, ежегодно отдыхающим в Крыму, сделали дорожники. По их словам, досрочно — уже во второй половине мая — автомобильная дорога, проходящая по Крымскому мосту, будет открыта для движения. И, по некоторым данным, откроет ее Президент РФ Владимир Путин, Правда, как выяснил портал «АвтоВзгляд», дорога заработает с некоторыми ограничениями.
После майских праздников по мосту разрешат ездить только легковым автомобилям и пассажирским автобусам. Грузовое же движение в полном объеме откроется в октябре. Хотя некоторые наши источники утверждают, что большегрузы могут пустить на Крымский мост уже летом, но только в ночное время.
Кроме того, первым автотуристам придется на подъезде и съезде с Крымского моста поглотать пыль и попрыгать по буеракам — развязки, связывающие сооружение с местной дорожной сетью, еще не готовы. Однако строители гарантируют, что уже в мае будет сооружен временный сквозной проезд к мосту и с таманской (материковой) стороны, и с крымской. Понятно, что качество этой «времянки» будет так себе, но несчастные 40 км можно, согласитесь, и потерпеть. Полностью же все автоподходы будут готовы к концу 2018 года.
Но как бы там ни было, но прямое автомобильное сообщение материковой России с Крымом значительно увеличит туристический поток на полуостров, поскольку семейное автопутешествие гораздо дешевле авиационного. И после того, как отпадет необходимость ждать у моря погоды — в смысле парома, зависящего от прихотей природы и часто откладывавшего рейсы — число желающих отдохнуть здесь вырастет в разы.
И остается напомнить, что Крымский мост — самое длинное сооружение подобного рода в России: его длина составляет 19 км, хотя более 11-и из них идут по суше.